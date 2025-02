¿Por que los perros lamen a las personas?

Hay muchas cosas sobre los perros, esos mejores amigos del hombre, que todavía desconocemos. Los perros son una de las mejores compañías para las personas, pero para convivir adecuadamente con ellos necesitamos entender sus formas de comunicación, caso de los ladridos, aullidos, gemidos y lamidos. Para que puedas aprender más de los peludos, aquí te contamos 5 motivos por los que tu perro te lame.

1. Los perros lamen como forma de saludo

El primer significado que puede tener que tu perro te lama es porque te quiere saludar. Resulta bastante típico que al llegar a casa, tu perro se emocione y comience a saltar sobre ti, a ladrar, y como no, a lamerte. Normalmente, los perros utilizan este medio para conocer a las personas debido a su agudo sentido del gusto.

El sabor de una persona le transmite al perro mucha información: su composición química, su estado de salud e incluso, su estado de ánimo. En consecuencia, el perro tiende siempre a lamer a sus dueños o cualquier persona nueva que llegue a su entorno.

2. También te lamen por tu sabor u olor

Una razón muy básica por la que tu perro te lame es porque le gusta tu sabor u olor, probablemente vinculado a comida. También puede ocurrir que a tu perro le guste la crema que llevas puesta o incluso, puede ser que le guste tu sudor. Por muy desagradable que pueda parecer, a ellos les resulta salado. Y de hecho, en muchas ocasiones, tu perro te lame porque te quiere limpiar.

3. Los perros lamen a las personas como acto de sumisión

Además, que tu perro te lama puede significar sumisión. De hecho, si te lame las manos o los pies mientras está sentado, esto significa que tu perro te respeta. También lo hacen entre ellos, de tal forma que cuando se lamen significa que se aceptan y se respetan entre ellos.

4. Los perros lamen a las personas por una sensación negativa

Los anteriores motivos se vinculan a algo positivo, sin embargo, tu perro puede dedicarse a lamer para tratar de calmar algún tipo de sensación negativa como la ansiedad. Lamer un objeto, a sí mismo o a una persona puede ser una manera de distraerse o de tratar de calmar algo interno que esté sintiendo. En este caso, si percibimos que nuestro canino experimenta ansiedad, debemos acudir al veterinario para tratar de evitar esta situación.

5. Los perros lamen a las personas como muestra de afecto

De la misma forma que podía significar respeto, también significa afecto y cariño. Este comportamiento es algo que los perros heredan de sus madres en tanto que las madres caninas lamen a sus cachorros para limpiarlos y estimularlos. De esta forma, cuando estás siendo cariñoso con tu peludo, seguramente este te devuelva la muestra de cariño con un lamido.

Mi perro me lame, ¿es peligroso?

Lamerse es un comportamiento natural del perro que debes aceptar. Sin embargo, hay que tomar algunas precauciones.

¿Debes dejar que tu perro te lama?

En general, dejar que tu perro te lama no es un problema en sí mismo. Sobre todo si no es demasiado frecuente y no insiste en lamerte la cara.

Aunque algunos amos permiten que los perros se laman la cara e incluso la boca, hay que recordar que su lengua es un auténtico nido de bacterias.

Por lo tanto, es aconsejable no dejar que le lama demasiado la boca ni sus heridas y lesiones. Si esto ocurre, asegúrese de limpiar bien la herida para evitar cualquier riesgo de infección.

Por otro lado, un perro que te lame en una piel sana y limpia no es peligroso. En cualquier caso, lo correcto es limpiar bien las zonas afectadas después de lamerlas para eliminar los posibles parásitos.

¿Cómo se evita el lamido excesivo en un perro?

Una vez que estés seguro de que el lamido no es un trastorno del comportamiento de tu perro, hay algunas cosas que puedes hacer para limitar sus sesiones de lamido sin la intervención de un veterinario.

Como no reaccionar en absoluto cuando lame. La falta de reacción le hará saber que tiene que hacer algo más para llamar tu atención.

También puedes controlar este comportamiento entrenando a tu perro para que responda a una palabra como «beso». Dale una golosina cuando te lama después de decir esa palabra.

Luego, ignóralo si continúa para que aprenda que «beso» es la señal que debe esperar para empezar a lamerte.