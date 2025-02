Tarot del Colibrí para el 19 de febrero

Carta 1) Siete de bastos: Lucha. Pelea. Competencia. Autodefensa.

Carta 2) El sol: claridad. Calidez. Alegría. Bienestar. Felicidad.

Carta 3) Ocho de espadas: bloqueo. Estancamiento. No ver por donde seguir. Pensamientos negativos.

Mensaje final

El que quiere celeste que le cueste dice un dicho. La felicidad también se busca, se hacen cosas para cumplir los sueños y deseos. Quedarse en una actitud de estancamiento, de no hacer nada porque pensamos que no podemos o que lo que queremos o necesitamos es imposible de alcanzar, es autobloquearse los caminos, es ver el medio vaso vacío y permanecer con muchas ataduras a cosas que no nos dejan avanzar, que nos confunden y que nos crean impotencia. Si la situación en la que nos encontramos nos impide crecer y caminar hacia la autorealización, es claro que no es buena, hay que salir rápido de ese lugar. Romper con lo que nos está obstruyendo el camino. Cambiar el pensamiento negativo por uno positivo, de fe, de esperanza, de confianza en nosotros mismos y dar batalla por eso que queremos. Tal vez tengamos que pelear y defendernos, porque puede ser que otros quieran lo mismo que anhelamos, sea esto una relación, un trabajo, etc. pueden ser muchas cosas por las que tenemos que competir, pero la actitud es la de generar acciones, de hacer cosas con decisión y pasión para tener eso que tanto se desea. Hay que arremangarse y luchar por lo que se quiere. Esa es la manera de encontrar la felicidad, el amor, la alegría y toda la luz para comprender la verdad que nos guía para cumplir nuestra misión.