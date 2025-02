Consultá el horóscopo chino del domingo 2 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13/25 No puedes esforzarte por hacer algo si realmente no lo deseas, no tiene sentido que los demás te presionen.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14/26 Tendrás que admitir que has cometido algunos errores con las personas a tu alrededor, esto les ha causado daño.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15/27 No puedes seguir excusándote para no dar todo tu esfuerzo en las cosas que haces. Quedarte a medias no te servirá para nada.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/18 Dejas todo para último momento, pero la presión ya te está cansando, no te permite tener una vida tranquila. Sé responsable.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/ Tal vez no estés viviendo los mejores tiempos de tu vida, pero puedes sentirte orgulloso porque estás aprendiendo más que nunca.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/ Ya no permitirás que tus compañeros de trabajo te traten como si fueras insignificante para tu trabajo. Busca otros aires, otras compañías.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/09. Cuando reflexionas sobre lo efímero de la vida sientes que realmente no la has aprovechado. Hay cosas que descubrirás.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/2010 Una de tus características es la seguridad que proyectas, pero la estás perdiendo. Hay situaciones que te hacen sentir estar equivocado.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/11Normalmente sueles controlar tus nervios perfectamente, sobre todo cuando hay personas que quieren aprovecharse de ti.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/ Pasas tantos buenos momentos junto a tu pareja que no puedes imaginar un futuro que nos sea a su lado. Te hará feliz.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/13 A partir de ahora vas a tratar a la gente como creas que se merecen, no vas a seguir dando tanto por personas que no se lo merecen.

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12/24 Hoy vas a tener que reconocer que no tenías razón, no has hecho bien las cosas con las personas que te rodeaban.