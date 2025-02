Tarot del Colibrí para el 2 de febrero

Si hiciste click aquí, no ha sido por casualidad. Las cartas de hoy tienen un mensaje que tal vez necesites leer. Veamos cada una de ellas y luego el mensaje final.

Carta 1 - Dos de copas:

Encuentro. Unión. Amor.

Carta 2 - Dos de oros:

Dualidad. Desequilibrio. Pérdida de la estabilidad. Dudas.

Carta 3 - Nueve de copas:

Disfrutar. Abundancia. Sentimientos. Confort.

Mensaje final:

Alguien se encuentra en una dualidad, sabe que tiene que tomar una decisión que le permita recobrar el equilibrio nuevamente, pero tiene dudas. A esta persona le está costando mucho decidir, tal vez salir de una zona de confort en la que se encuentra instalada, una zona conocida, donde hay hábitos, rutinas, personas a las que se ha acostumbrado o tiene apego y arriesgarse por un amor verdadero, por una unión donde el amor ya no es una opción de tantas que puede tener en la situación en la que está, sino una elección consciente y comprometida. Quizás sus dudas provengan de saber que esa elección conlleva una responsabilidad y un cambio que este alguien no está seguro de poder o querer hacer. Hasta acá el mensaje. Lo único que se podría agregar como consejo del tarot, es la necesidad de buscar el propio equilibrio interior, la armonía y la paz. Para eso se necesita superar las dudas que generan malestar y ansiedad. En medio de la indecisión y la ambigüedad no se puede permanecer por mucho tiempo. Más tarde o más temprano esta persona tendrá que decidir si sigue en su zona de confort, o si se arriesga a vivir un amor verdadero, cada quien hará uso de su libre albedrío para elegir lo que le plazca y lo que considere mejor para su vida.