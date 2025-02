Tarot del colibrí para el 21 de febrero

Carta 1) Caballero de oros: lentitud. Perfeccionismo. Seguridad. El caballero de oros es muy lento pero sabe lo que quiere e irá por ello a su ritmo.

Carta 2) El juicio: redención. Renacimiento. Tomar conciencia. Perdón.

Carta 3) Reina de bastos: poder. Acción. Sentido práctico. Autoridad. Autoritarismo. Pasión.

Mensaje final:

Hay un momento en la vida de todas las personas donde no se puede dejar de ver el camino recorrido, donde negar la realidad de nuestros comportamientos pasados ( buenos o malos), donde postergar lo que se debe hacer, indefinidamente, ya no es posible. Eso dice la carta del juicio, lo que no se quería ver, se ve, y lo que no se quería oír sobre uno mismo, se oye. Es el momento de tomar conciencia sobre las decisiones que se han tomado y las conductas que se han tenido. Cuando se produce ese darse cuenta con plena claridad, ya no hay marcha atrás. Si o si viene una transformación, la persona tiene ante sí la posibilidad de un renacimiento y tal vez, si es necesario, de perdonar o de pedir perdón. Dice el tarot que lo que por mucho tiempo se postergó, ya no puede postergarse más, es tiempo de hacer lo que esta nueva conciencia nos dicta, sea lo que sea que se tiene que hacer, ya no hay más tiempo disponible, hay que entrar en acción con mucha fuerza y pasión.Es necesario concretar, ya se trate de una idea, un proyecto, un encuentro, una unión, un trabajo, un estudio, una reparación o una disculpa. El momento de la acción es el presente.Es ahora.