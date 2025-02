Tarot del colibrí para el 22 de febrero

Tres cartas muy positivas que traen el mensaje de la importancia de hacer nuestro trabajo con dedicación y perseverancia. No hay trabajos más o menos importantes, todos son importantes y a través de ellos construimos cultura, que es el patrimonio que todos compartimos. En la cultura se encuentra el trabajo de cada uno de los que vivimos en una sociedad, en un momento determinado de la historia. No obstante, las cartas recuerdan que además de la labor de los que ahora habitamos el espacio presente, en la cultura hay también una herencia de generaciones anteriores que debemos cuidar y respetar. Somos sujetos humanos porque hemos sido construidos en el marco de una cultura. La posibilidad de pensar, de amar, de hablar, la recibimos como una herencia que nos transmiten desde el mismo momento que llegamos a la vida, nuestros mayores. Fuera de esa transmisión no es posible ser personas. Lo que dice el tarot es que es necesario poner amor en lo que hacemos para acrecentar y mejorar la herencia que hemos recibido en pro del bien común. Somos productores de cultura y deberíamos ser conscientes del papel que cada uno de nosotros tiene en ella para que el mundo sea cada día un poco mejor. Qué herencia le dejaremos a los que nos siguen? Qué hacemos para cuidar nuestra casa que es la tierra? Qué le transmitimos a los nuevos que pueda servirles para formarse como personas éticas, amorosas, capaces de ser generosas, de compartir con los demás, de entablar relaciones saludables?