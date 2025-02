Tarot del colibrí para el 23 de febrero

Carta 1) Seis de bastos: triunfo. Victoria. Éxito. Reconocimiento social.

Carta 2) Siete de copas: ilusiones. Fantasías. Ensueño. Opciones.

Carta 3) Nueve de copas: confort. Comodidad. Abundancia. Tener la sensación de incompletud. Inmovilidad.

Mensaje final:

Alguien tiene muchos sueños y fantasías de amor. Tal vez tenga varias opciones sentimentales y no puede decidirse por alguna de ellas, se queda en una especie de ensoñación o en un amor platónico. Esta persona quiere tener éxito con un amor, quiere sentirse reconocido y valorado. Es alguien con mucho orgullo que necesita que los demás lo admiren y vayan detrás suyo. Quiere obtener una victoria, pero de su parte no está haciendo nada. Es como que está esperando que le vengan a dar su corona sin mover un dedo. La carta del 9 de espadas habla de la abundancia en la que vive esta persona, cualquiera diría que no le falta nada para ser feliz, no le faltan opciones sentimentales, tiene abundancia material, etc, no obstante, sigue sintiendo insatisfacción, no se siente en plenitud, porque le falta una copa ( el máximo de cada palo son diez), tiene nueve. Tal parece que la ausencia de esa copa no le permite tener la felicidad total. Ahora bien, como ya se dijo, no está haciendo nada para tener eso que le falta, se ha sentado de brazos cruzados en su zona de confort y está esperando que la copa le llegue por arte de magia. Cada quien toma las decisiones que quiere, pero si desea un triunfo tendrá que levantarse y hacer algo, de lo contrario, es probable que nunca lo obtenga y se termine conformando con un casi amor, con una casi vida feliz.