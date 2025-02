Tarot del colibrí para el 24 de febrero

Carta 1) Rey de espadas: poder. Autoridad. Raciocinio. Claridad mental. Frialdad.

Carta 2) Sota de bastos: inicios. Pasión. Acción.

Carta 3) Los enamorados: Decisión. Amor como elección y decisión. Protección.

Mensaje final:

Las cartas anuncian un comienzo. Algo se inicia con mucho entusiasmo y pasión. Podemos estar hablando de un estudio, una relación, un trabajo, etc. Lo que se inicia no es algo improvisado, por el contrario ha sido muy bien pensado. La persona ha utilizado su inteligencia para desarrollar las estrategias que le permitan alcanzar sus metas. Aunque en apariencia hay mucho cálculo racional y parecen no existir emociones, si las hay, ocultas tras una máscara de frialdad hay pasión y sentimientos fuertes por eso que se elige. El tarot dice que sea lo que sea que comienza, lleva consigo no sólo razón y pasión, sino una clara elección de amor. Es una perfecta conjugación de pensamiento, pasión, capacidad de acción y elegir el amor. Qué puede salir mal? Está todo encaminado para un triunfo y seguramente así será.