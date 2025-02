Consulta todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Aunque todavía tenés que moverte en un ambiente incierto, tenés buenas posibilidades para ascender a un cargo más adecuado con tus capacidades. Un negocio extra ofrecido por un colega se revelará una trampa, entonces que rechaza toda oferta de este tipo todo este día. CIFRAS SOLARES: 53.535

TAURO (Abril 21-Mayo 20) A pesar de ser un signo bastante sociable, cuídate porque a veces tenés actitudes muy autoritarias, y tu entorno no lo aguanta más. Descarga tu impaciencia fuera de tu hogar, de toda manera no podés cambiar el mundo, entonces tenés que acomodarte. Dolores de dientes, hay caries. CIFRAS SOLARES: 8-459

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Una entrevista laboral planeada para el transcurso de la mañana se revelará muy decepcionante; a consecuencia no debes pensar en cambiar de trabajo todavía. Una persona de tu círculo próximo intentará alejarte de la persona querida, esto por celos e interés personal. CIFRAS SOLARES: 19.933

CANCER (Junio 22-Julio 22) Una persona va a ofenderte y tu reacción será tremenda; sería justificado sin embargo, para no llegar a un punto de no retorno, tenés interés en superar tu furor. El planeta Venus, que rige el amor, está en buen aspecto con tu signo, te ayudará en una nueva conquista que hasta hoy se resiste. CIFRAS SOLARES: 18.786

LEO (Julio 23-Ago. 22) Tu tensión nerviosa te vuelve infeliz y te torna inaguantable para tus cercanos. Planea algo para descansar este fin de semana, para irte de paseo por el interior. No te olvides de un cumpleaños próximo, caso contrario habría drama en familia. Suerte en los juegos de azar, sobre todo para los nacidos en agosto. CIFRAS SOLARES: 75.309

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Una decisión difícil de tomar te preocupa, esto es en tu vida privada; que analices la situación general antes de decidir cuál será el mejor camino; piensa en tu felicidad por primero, y luego en la de los demás. Las condiciones son propicias para el éxito en tus tareas profesionales. CIFRAS SOLARES: 41-459

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Te encantan los desafíos en todos los planos, eso te permite mostrar a los demás que nada te da miedo. Usa esta capacidad hoy para resolver un problema familiar con tus suegros que tu media naranja no sabe manejar. Tu fin de semana se presenta incierto en cuanto a las posibilidades de salir. CIFRAS SOLARES: 65.543

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Si eras más prudente respecto a las personas del sexo opuesto todo andaría mejor; el ser humano perfecto no existe todavía, entonces nunca lo encontrarás. Por tu mentalidad y tus criterios actuales, te encaminas hacia la soltería hasta la muerte. Dolores de estómago por la noche. CIFRAS SOLARES:43.833

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) A veces sos difícil de entender: te gustan los cambios repentinos y también la rutina en tus actividades, la precisión en tus actos. Hoy, algunos eventos imprevisibles van a cambiar tu vida y te va a gustar, así vas apoder demostrar tu capacidad de adaptación. Buena suerte en los juegos. CIFRAS SOLARES: 37.744

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) A las mujeres del signo les va a preocupar la situación financiera, pero parece que es costumbre en las primeras semanas de cada mes. Que se tranquilicen, aun si el dinero esperado llega con retraso, entrará suficientemente temprano para pagar todas las cuentas pendientes. CIFRAS SOLARES:18.653

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) La galantería típica de tu signo y tu sentido de la diplomacia te ayudarán para solucionar una diferencia entre una pareja de amigos tuyos, dando razón a cada uno, sin aprobar su proceder. Sé prudente en tu casa si tenés que usar una escalera, los astros te advierten de grandes riesgos de caída. CIFRAS SOLARES: 66.888

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) Reflexionas antes de firmar cualquier nuevo compromiso laboral porque hay cláusulas que no podrías respetar. Tu pareja falta de atención y de cariños, tu apatía no es buena y si no cuidas el tema, te llevará próximamente a una crisis grave y será difícil restablecer la situación. Día feliz para los divorciados. CIFRAS SOLARES:63.493