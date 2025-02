Tarot del Colibrí para el 27 de febrero

Carta 1) La templanza: Equilibrio. Armonía. Paz. Protección. Sanación.

Carta 2) Siete de copas: Opciones. Elecciones. Fantasías. Ilusiones.

Carta 3) Cinco de copas: Arrepentimiento. Culpa. Tristeza. Se han pisoteado sentimientos.

Mensaje final

Alguien se ha dejado llevar por falsas opciones sentimentales. Se han presentado oportunidades que a sus ojos brillaban como oro, pero como dice el dicho, no todo lo que reluce es oro, sin embargo la persona ha creído en esas copas llenas de amor y encandilado por lo que imaginaba podían darle, ha tomado algunas de ellas que eran solo apariencia e ilusión y cuyo contenido distaba mucho de ser bueno y verdadero. Esta persona se dejó llevar por impulsos y en el afán de tener esas copas, pisoteó otras que sí eran valiosas y verdaderas. Cuando el oro comenzó a descascararse dejando ver que era sólo pintura dorada, una baratija, este alguien se ha dado cuenta de lo que eligió. Ahora llora sobre la leche derramada, se arrepiente y se culpa por el daño causado, pero para atrás no se puede volver. Lo hecho, hecho está. No obstante, la carta de la templanza trae una esperanza de volver a encontrar la paz, el equilibrio y la armonía perdida. Representa una luz en medio de la oscuridad. Ojalá esta persona haya aprendido la lección porque será el único camino para sanar y encontrar la templanza que necesita para volver a estar bien.