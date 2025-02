Tarot del colibrí para el 28 de febrero

Carta 1) Caballero de oros: lentitud. Perfeccionismo. Demora.

Carta 2) El juicio: renacimiento. Cara a cara con uno mismo y las propias acciones. Revelación. Verdades que salen a la luz. Perdón.

Carta 3) Nueve de copas: sentimientos. Amor. Emociones. Falta algo para tener plenitud y satisfacción completa.

Mensaje final:

Algo o alguien está llegando con demora, puede ser obtener un título, hacer un viaje, conseguir un trabajo muy deseado, que por fin llegue una persona que durante mucho tiempo se ha esperado, etc. Ha pasado el tiempo, eso dice el tarot, tanto ha pasado que se está acabando. La carta del juicio confirma que ya no es posible tener más tiempo, el tiempo es ahora. Ahora hay que tomar esa decisión postergada, ahora hay que hacer lo que toca hacer, ahora la verdad se revela y la persona ve todo con una claridad que jamás experimentó en su vida. El juicio es implacable y es el momento de la transformación y el perdón, tiene que ver con una toma de conciencia acerca de uno mismo y de la propia vida. Es un espejo donde podemos vernos reflejados con virtudes y defectos, con aciertos y equivocaciones, en definitiva ver quien somos y lo que hemos hecho con nuestra vida. Las cartas dicen que después del juicio no queda otra posibilidad que hacerse cargo de los propios sentimientos y emociones, no existe otro camino que ser una mejor persona, alguien lleno de amor para compartir con los demás. El nueve de copas dice que la persona lo hará, porque las copas representan emociones y sentimientos amorosos y aunque todavía falta una copa, la número 10, para que se pueda hablar de plenitud en el amor, esta persona está muy cerca de alcanzarla. En buena hora!!