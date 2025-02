Tarot del colibrí para el 3 de febrero

Carta 1 La luna:

Claroscuro. Poca claridad. Lo onírico, oculto, inconsciente. Confusión. Miedos.

Carta 2 - Cinco de espadas:

Falsa victoria. Orgullo. Alejar de sí con arrogancia a personas cercanas. Imponer su punto de vista a los demás con autoritarismo. Nadie gana.

Carta 3 - Cuatro de oros:

Apego. No poder soltar. Tacañeria.

Mensaje final:

El tarot dice que una persona muy arrogante ha tenido o está teniendo comportamientos autoritarios y hasta violentos en alguna medida, con personas de su entorno cercano, podrían ser socios, amistades o familiares. La persona quiere imponer a la fuerza su verdad y aleja de sí a cualquiera que no concuerde con ella. La carta que representa esta situación es el cinco de espadas y es la de una falsa victoria. Si bien este sujeto cree que se ha salido con la suya y tiene el convencimiento que ha hecho lo que correspondía, el tarot dice que no ha habido ningún ganador en esta situación porque la supuesta victoria se ha cobrado un alto costo, el alejamiento de personas importantes y valiosas de la vida de este alguien. Mientras los "perdedores" se retiran apenados, quien se cree ganador los observa con satisfacción y altanería, pero tarde o temprano caerá en la cuenta que no ganó nada con su proceder, más bien perdió. Por otro lado, la carta de la luna indica que muy probablemente se optó por hacer algo sin tener claridad suficiente, o en base a ilusiones o sueños poco reales. También puede señalar que existieron cosas ocultas en la vida de esta persona previas a su comportamiento, que marcaron sus decisiones. Quizás tuvo más peso el oro, lo material, que los afectos sinceros de su entorno. El tarot parece decir que lo más importante para este sujeto es su apego al mundo material. Guía sus acciones por esa gran atracción al mundo material/ físico que no quiere soltar porque siente un gran apego, aún a costa de perder afectos y de quedarse estancado en la vida, ya que como muestra la imagen del cuatro de oros, no se puede mover por cuidar lo que considera un tesoro. Hasta aquí el mensaje de hoy.