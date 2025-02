Tarot del colibrí para el 4 de febrero

Seis de copas: pasado. Nostalgia. Recuerdos bonitos. Cariño. Pureza.



Carta 2) El carro: triunfo. Desplazamiento. Moverse. Fuerza. Empuje. Determinación.



Carta 3)La sacerdotisa: intuición. Misticismo. Espiritualidad. Sabiduría. Lo oculto.



Mensaje final:

Una persona se acerca con fuerza y determinación para conseguir un triunfo, hace un desplazamiento hacia un objetivo. No habrá obstáculo que logre detener su marcha. Es alguien que no puede dejar de pensar en el pasado, siente mucha añoranza de lo que tenía, aparentemente extraña el amor, la ternura, la dulzura, el cuidado que recibía por parte de una persona presente en ese pasado. Si fuera posible este sujeto volvería a una época anterior, sin dudarlo volvería para encontrar a esa persona que no tiene en su presente con la que tenía una hermosa relación. Volvería para revelar un secreto, para decir algo que no pudo o no supo expresar en su momento. Ahora que ha madurado, ahora que tiene más conocimientos y experiencia de vida, este sujeto está valorando lo que alguna vez tuvo y desearía con toda su alma recuperar ese pasado, decir lo que no dijo nunca. Tal vez no sea tarde para salir a buscar a esa persona, quizás aún sea posible una comunicación. Esperemos que así suceda. Cualquiera sea el final hay que intentar hablar y decir la verdad, porque la verdad abre la puerta de la sanación emocional y de la paz interior.