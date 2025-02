Tarot del colibrí para el 6 de febrero

Carta 1 - Tres de espadas:

Un corazón roto. Sufrimiento. Dolor emocional.

Carta 2 - Ocho de bastos:

Comunicaciones rápidas. Acciones. Noticias.

Carta 3 - Cuatro de copas:

Apatía. Indiferencia. Desinterés. Estancamiento. Inacción. Desaprovechar una gran oportunidad.

Mensaje final:

Qué gran sufrimiento estás atravesando que te duele el corazón y te has quedado con tanta apatía e indiferencia ante las oportunidades que te ofrece la vida? Las cartas hablan de una persona que ha pasado por un gran dolor que en alguna medida la ha dejado paralizada, desinteresada y hasta deprimida. Este alguien no está haciendo absolutamente nada para salir de una posición de mucha negatividad. Este sujeto se ha cruzado de brazos y piernas en señal de resistencia al amor que el cielo le regala. Hay mucha obstinación y orgullo en esta persona, sentimientos que la están dejando sola mientras la vida y las oportunidades pasan para no volver. El tarot dice que esa no es la actitud. Regodearse en el dolor y no hacer nada para recuperar el deseo, el entusiasmo y los sueños a nada bueno la encaminan. Las cartas dicen que es preciso hacer algo, generar acciones, hablar y comunicarse como primer paso para cambiar el estado de situación. La palabra, el poder decir lo que a uno le pasa, dejando de lado el orgullo, es la primer acción necesaria para transformar la realidad y salir de la depresión y el estancamiento.