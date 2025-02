La temperatura está en continuo ascenso a nivel global. Esto se corrobora con la información de que el 2023 fue el año más caluroso del que se tiene registro. Es más, un reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial, indicó que el año batió todos los récords climáticos de la Tierra y fue el primero en marcar un aumento de las temperaturas de 1.4 grados por encima de los niveles preindustriales. La ciencia determinó cuál es la temperatura máxima que soporta el cuerpo humano.

En argentina, desde el 21 de enero una intensa ola de calor afecta a varias provincias. Son muchas las que tienen alerta roja, naranja y amarilla.

Cuál es la temperatura máxima que puede soportar el cuerpo humano

Los científicos determinaron que el límite en el que ya no somos capaces de regular la temperatura corporal está entre 40 y 50 grados Celcius. Este dato surge a partir de un estudio que publicó la Universidad de Roehampton (Londres) a fines de 2022.

Según la ciencia, una vez que se alcanza esa temperatura, el cuerpo empieza a experimentar “estrés térmico”, una afección que provoca confusión, náuseas, mareos, dolor de cabeza y desmayos.

El profesor Lewis Halsey, investigador del Centro de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad de Roehampton, y sus colegas llegaron a esta conclusión por un experimento que se hizo en el 2021 con cuatro hombres y tres mujeres determinaron el aumento de la tasa metabólica y midieron cuánta energía consume el cuero humano para seguir funcionando.

Según Halsey, “cada persona es diferente” y la reacción al calor puede variar considerablemente en función de la edad, el sexo y los trastornos médicos existentes. “La tasa metabólica de algunas personas no aumentaba a 40 grados, pero sí a 50?, afirma. ”El cuerpo trabaja mucho para defender su temperatura central, no le gusta que cambie. Si aumenta uno o dos grados, siendo realistas, no causa daños a la mayoría de la gente. Algunos corredores de maratón han sido cronometrados con una temperatura central de 42 grados, y eso se debe a correr en un ambiente caluroso. Pero incluso los maratonianos empiezan a sufrir a partir de los 44 grados”, sostuvo Halsey.

Qué pasa si el cuerpo se calienta demasiado

“Las proteínas del cuerpo empiezan a desnaturalizarse: dejan de funcionar, y los impulsos nerviosos no funcionan tan bien. El sistema nervioso es menos eficaz, y eso es integral para el cuerpo. Empezaría a afectar al corazón, porque el corazón es un músculo en sí mismo”, sostuvo Halsey.

“Si eso genera una arritmia y el corazón no bombea sangre con la misma eficacia por todo el cuerpo porque está ‘desincronizado’, eso podría causar niveles bajos de oxígeno. Si los niveles de oxígeno en el cerebro están indefensos, entonces tienes un verdadero problema”, puntualizó.