Los signos del zodiaco que se caracterizan por ser los que más lloran

El horóscopo nos da la posibilidad de saber cada vez más sobre las personas según su signo. Una cualidad muy importante es la sensibilidad, esta puede ser positiva o negativa, dependiendo de cómo la viva el individuo.

Ser sensible puede tener su lado positivo, ya que se logra conectar con otras realidades en un plano personal, y hace que todo lo que hagamos lo hagamos poniéndole pasión y ganas.

Pero, al mismo tiempo, puede hacer que los demás crean que somos muy débiles, ya que tenemos el llanto fácil. Estos son los signos del zodiaco que lloran por todo.

Escorpio

Las personas nacidas bajo este signo tienen una característica peculiar: aunque intenten no hacerlo, siempre terminan decepcionándose. Ponen las expectativas muy altas, tanto en los demás como en sí mismos, y cuando algo les sale mal se frustran muchísimo y no encuentran forma alguna de ocultarlo. No son para nada débiles, pero sí suelen ser muy exagerados.

Cáncer

Los nacidos bajo el signo de Cáncer están entre los más sensibles del zodíaco. Suelen tener largos ataques de llanto. Si necesitan llorar, lo harán sin problema. No temen que los observen o critiquen, no les importa la hora, el lugar o el "que dirán" si se trata de expresar sus emociones. Vale aclarar que sus lágrimas no sólo son signo de tristeza sino que muchas veces lloran cuando los desborda la felicidad.

Piscis

Muchas veces se les dice a los de Piscis que viven en otro mundo porque siempre sonrían. Pero vivir en un mundo de ensueño puede tener un costado negativo, algo de lo que son muy conscientes quienes pertenecen a este signo. Lo cierto es que cuando les toca estar en el mundo real, es como si se rompiera su coraza y todo les causa un dolor muy grande. Generalmente demuestran esto reaccionando de manera desproporcionada a las dificultades y son un mar de lágrimas siempre que las cosas no salen como ellos quieren/esperan.