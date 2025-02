Tarot del colibrí para el 9 de febrero

Carta 1 - Tres de espadas:

Dolor emocional. Sufrimiento. Tener el corazón roto.

Carta 2- Reina de oros:

Bienestar en todos los aspectos de la vida, principalmente en lo material. Autosuficiencia e independencia. Generosidad. Cuidar de los demás. Sentido práctico.

Carta 3 - La muerte:

Fin.Un ciclo termina y comienza otro. Cambio radical. Transformación.

Mensaje final:

Estamos frente a una persona que ha finalizado un ciclo de vida muy doloroso. Esta persona viene de sufrir una gran decepción amorosa o afectiva. La ha pasado muy mal psicológica y sentimentalmente. Algo sucedió que le rompió el corazón, tal vez una traición. No obstante, esta persona gracias al gran trabajo que ha hecho con sí misma pudo cambiar o está cambiando para bien, no se ha quedado llorando sobre lo sucedido, ha trabajado con ahínco para recuperarse y lo está logrando. El cambio del que se hablaba anteriormente, no es menor, es una gran transformación. Todo se transforma en la vida de esta persona. Un ciclo termina y comienza otro de gran prosperidad, abundancia y seguridad

Este alguien gozará de gran autonomía y abundancia material y si bien sabrá compartir con los demás desde ese lugar sus bienes, también lo hará brindando cuidados y atención a sus seres queridos. Este es el mensaje que traen las cartas para hoy. Nos dicen que del dolor se puede salir. Siempre que algo termina, algo nuevo comienza y la fuerza está en nuestro interior, hay que volverse una reina de oros, empoderarse y no escatimar esfuerzos, ser prácticos para resolver las dificultades y no enmarañarse queriendo encontrarle las cinco patas al gato. Si somos simples con nuestras estrategias aprovecharemos el tiempo de mejor manera y todo lo bueno llegará más rápido.