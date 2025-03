Consultá el horóscopo chino del lunes 10 de marzo

Consultá todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en este día.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Hoy querrás escapar de todo, y mudarte a una isla perdida del archipiélago. No es mala idea, pero será mejor que intentes calmarte y hacer frente a la situación

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/25 Prioriza tus tareas, después del uno, vendrá el dos, intenta no sobre esforzarte porque de lo contrario acabarás enferma.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/ Has hecho grandes progresos en tu carrera, estás empezando a conseguir felicitaciones y halagos.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/ Escogiste tu destino un poco al azar, guiada por lo que te decían los demás y hoy te darás cuenta de que tal vez no fuera mala idea.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05 Siéntete afortunada has tenido la suerte a tu favor. Será un día lleno de sorpresas

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/ Te imaginas a ti misma en lo más alto de tu profesión, visualizas a la perfección cada detalle escondido de tu vida.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07 Tendrás que bajarte de tu nube y empezar a caminar en la dirección correcta para conseguir tus propósitos.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72784/96/08 Tu gran pragmatismo y fuerza hace que sea difícil contradecirte, hoy demostrarás que nunca nadie debe llevarte la contraria.

BUFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09 Hoy sacarás a la luz tus peores defectos, no será nada voluntario, la conjunción astral hará que tu peor cara salga.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10 No podrás evitar sentirte un tanto decepcionada, hacía mucho tiempo que intentabas no mostrarte tan obsesiva y crítica, pero no podrás decir que no, cuando pidan tu opinión.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/ Prepárate para convertirte en la mujer maravilla. Te armarás con tus mejores armas y atacarás a todo aquel que cuestione tu autoridad

DRAGON (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00 Será mejor que nadie se interponga en tu camino puede terminar malherido. Dragon hoy dejarás que todo el mundo vea que eres capaz.