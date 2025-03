Tarot del colibrí para el 11 de marzo

Carta 1) Dos de oros: desequilibrio. Dudas. Dualidad.

Carta 2) Rey de oros: buena posición social y económica. Poder. Riqueza. Le atraen los placeres sensuales y los dones terrenales.

Carta 3) Seis de espadas: irse. Alejarse de un lugar o situación hacia algo que se piensa mejor.

Mensaje final:

Acá el tarot muestra alguien que ha conseguido grandes metas en su vida, tiene poder y riqueza, es abundante y valorado. Las cartas también dicen que es una persona un tanto apegada a todo lo material y terrenal, ya se trate de dinero, bienes o placeres sensuales. A pesar de lo que posee y puede disfrutar a su gusto y antojo, esta persona no encuentra el equilibrio en su vida, está en una dualidad, es decir, no puede decidir entre dos personas, dos situaciones, dos caminos, etc que se presentan ante él, tiene dudas y no encuentra su centro. Va y viene, se balancea sin poder tener estabilidad. Qué hago? Voy o me quedo, hablo o no hablo, hago esto o hago aquello? en definitiva, no sabe lo que quiere, y hay mucha confusión. Puede ser que ya haya finalizado esa etapa de inestabilidad o esté pasando. El tarot dice que se saldrá de la dualidad después de mucho pensar y se tomará una decisión hacia uno de los polos en juego. Se emprenderá un camino hacia eso que finalmente se elige. Es una travesía que no se hará sólo, sino en compañía de otras personas, que bien puede ser una pareja, familiares o amistades. Ojalá este alguien encuentre el equilibrio y la estabilidad que necesita porque se jugará todo en esa decisión.