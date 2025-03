Tarot del colibrí para el 12 de marzo

Carta 1) Seis de oros: Dar y recibir. Caridad. Limosna

Carta 2) Cinco de bastos: peleas. Conflictos. Malos entendidos. Nadie escucha a nadie.

Carta 3) Cuatro de bastos: hogar. Estabilidad. Alegría. Amor.

Mensaje final:

Se ha perdido el equilibrio en una relación. Lo que existía era algo muy bonito, con mucho amor y estabilidad en los vínculos. Tal vez pueda ser una relación de pareja, una familia o un grupo de trabajo que funcionaba en armonía. Las cartas dicen que la armonía se perdió y hay peleas y conflictos. Quizás se empezaron a inmiscuir muchas personas queriendo imponer sus ideas o manipular, lo que provocó un gran desequilibrio, rompiendo lazos y quebrando la estabilidad. El dar y recibir también dejó de ser equilibrado y se transformó en dar migajas. Cuando se habla de dar no sólo se hace referencia a cosas materiales, sino también dar amor, dar tiempo, brindar cuidados a los demás, saber escuchar, y recibir de manera recíproca. Hay un gran desbarajuste y la pregunta es: es posible recuperar la armonía y confianza mutua? Tal vez si, pero es preciso dejar el egoísmo de lado, y poder considerar el punto de vista ajeno, intentando llegar a un entendimiento y a un compromiso satisfactorio para todos los involucrados. Para que las relaciones sean sanas y perduren tiene que existir equidad y reciprocidad, de lo contrario se vuelven tóxicas e injustas. Otro punto a considerar es que cuando se trata de una relación de dos, como permite suponer el cuatro de bastos, los problemas o dificultades se resuelven entre esas dos personas, y en este caso, se han metido muchas personas a opinar e influenciar sobre las acciones y decisiones que no eran de su incumbencia. No se ha sabido poner límites a los ajenos y las consecuencias están a la vista.