Tarot del colibrí para el 14 de marzo

Carta 1) Diez de bastos: Carga. Agotamiento. Exceso de responsabilidades. Peso que ya no se aguanta.

Carta 2) El carro: Triunfo. Desplazamiento. Fuerza y determinación. Vencer obstáculos.

Carta 3) Nueve de oros: Plenitud. Satisfacción. Abundancia. Disfrute. Riqueza

Mensaje final:

El mensaje de hoy tiene que ver con el merecimiento, con la satisfacción de haber alcanzado un bienestar, y con la posibilidad de poder disfrutar de lo que se ha conseguido con el propio esfuerzo y trabajo. Las cartas hablan de una persona que ha trabajado mucho, incluso hasta el agotamiento, pero nunca ha bajado los brazos, por el contrario, ha sostenido el esfuerzo con mucha fuerza de voluntad para alcanzar la meta. No ha habido obstáculo que haya detenido su camino, un camino que no ha sido fácil para nada, sin embargo está persona no cesa en su empeño y sigue andando más allá de sus fuerzas. El tarot dice que el esfuerzo valdrá la pena porque el sueño se logra. La carta final, el nueve de oros, indica que llegan cosas hermosas a la vida de esta persona y que el peso de tanto trabajo pronto desaparecerá y en su lugar existirá liviandad, paz, armonía, tranquilidad, abundancia en todos los aspectos de la vida y la felicidad de disfrutar de los logros obtenidos. Felicitaciones!