Tarot del colibrí para el 18 de marzo

Carta 1) El argonauta: cambios importantes. Ir detrás de sueños, deseos o proyectos. Aventurarse por un camino desconocido. Se deben tomar recaudos.

Carta 2) Resentimiento: amargura por malas experiencias. Conflictos. Peleas. Agresiones. No se perdona.

Carta 3) Examen: examen de conciencia. Reflexión. Razonar. Recapacitar. Solución de conflictos. Diálogo.

Mensaje final:

Las cartas dicen que alguien está muy enojad@. En la vida de la persona hay mucho conflicto, peleas, malos entendidos, habladurías negativas, y mucho resentimiento. Obviamente que esto sólo traerá negatividad y malas vibras. Nada bueno saldrá de esta situación. Todas las personas involucradas resultarán dañadas y perjudicadas. El tarot dice que ese no es el camino. Ningún sueño se concretará de esa manera, para ir tras un sueño, en primer lugar se necesita entrar en equilibrio con uno mismo y con el entorno. Cómo consolidar un proyecto en medio de peleas, tensiones y nerviosismo? La rabia y el resentimiento no dejan ver con claridad, y las decisiones que se tomen en medio de ellas pueden ser muy equivocadas e injustas, con consecuencias negativas. El camino es el de la reflexión y el examen de conciencia. Se necesita hacer una pausa para pensar, para recapacitar, para auto observarse y así descubrir aciertos y errores, fortalezas y debilidades, y tal vez perdonar a alguien o pedir perdón, de ese modo se recuperará nuevamente el equilibrio, la paz y la armonía perdidos. Además, dicen las cartas que para solucionar esos problemas que tanto afectan es necesario dialogar, hablar, conversar para llegar a un entendimiento. Cargarse de ira, odio, resentimiento, tomar represalia o revancha no traerá ninguna solución. Muy por el contrario, sólo acarreará caos y destrucción de lo bueno y positivo que aún exista.