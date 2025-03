Tarot del colibrí para el 2 de marzo

Carta 1) Tres de bastos: tomar acción. Salir de una zona de confort. Dar el paso para hacer algo o para ir en una nueva dirección. Acción y pasión.

Carta 2) As de copas: inicio. Comienzo. Amor pleno y verdadero.

Carta 3) La fuerza: fuerza sin violencia. Voluntad. Perseverancia. Bondad. Armonía. Calma.

Mensaje final:

Tres cosas se necesitan para alcanzar aquello que se ama. Capacidad de acción, amor sincero y mucha voluntad. Dicen las cartas que lo primero es el amor. El amor mueve el universo, por eso lo primero que debemos cultivar y aprender a expresar es el amor, que cuando es verdadero es el gran motivador para la vida. El amor no sólo hace referencia a una pareja, se puede sentir amor en múltiples sentidos, amor a los hijos, a la familia, a las amistades, amor por un trabajo que nos encanta y nos permite vivir dignamente, amor por los animales, por la naturaleza, etc. Cuando somos capaces de sentirlo nos volvemos resilentes y fuertes, capaces de domar una fiera con paz y armonía. Pero como se decía antes, el amor es un motor, y esto significa que nos mueve a tomar decisiones basadas en él, nos anima a salir del conformismo y la comodidad y comprometernos a tomar acción, a hacer aquello que la intuición nos dice que nos toca hacer. Cuando el amor se manifiesta ya no es posible quedarse sin movimiento, inevitablemente mueve todas y cada una de nuestras células, lo que trae como consecuencia cambios, transformaciones y acciones apasionadas que sin duda, serán para el bien.