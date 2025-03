Tarot del colibrí para el 28 de marzo

Carta 1) Seis de copas: equilibrio-desequilibrio. Caridad. Limosna.

Carta 2) Diez de bastos: carga. Cansancio. Agotamiento.

Carta 3) As de espadas: nuevos comienzos. Fuerza. Determinación. Energía. Predominio racional.

Mensaje final:

Alguien siente una gran carga sobre sus hombros, un peso muy grande que ya no soporta más. Por las cartas que acompañan al 10 de bastos, que representa la carga, el cansancio, el agotamiento, se podría inferir que se trata de algo que afecta emocionalmente a la persona, algo que tiene que ver con sentimientos y afectos que han estado muy desequilibrados. Tal vez la persona siente que en una relación que tuvo, la balanza estuvo desequlibrada, es decir no existió reciprocidad y alguien salió muy dañado. Mientras que uno de los dos daba lo mejor de sí, el otro sólo entregaba migajas de sí mismo, limosnas de afecto. Obviamente, el desequilibrio provocó, o está provocando, mucho cansancio en la persona que lleva el mayor peso, o también puede ser la persona que no cuidó la relación afectiva que ahora se esté dando cuenta que arruinó la relación por no dar lo que el vínculo merecía y no aguanta más el peso que esa situación le genera. Sea como sea, el tarot dice que viene un nuevo comienzo, para nada improvisado, por el contrario, muy pensado y racional. Existe la intención de comenzar de una manera verdadera y sincera. Puede ser el inicio de una nueva relación, o puede ser el querer recuperar el vínculo que se tenía desde un lugar muy distinto al que existía en el pasado. Viene en camino una nueva oportunidad para la vida de esta persona. Un nuevo comienzo que parece será distinto a lo vivido anteriormente.