Tarot del colibrí para el 3 de marzo

Carta 1) El emperador: Practicidad. Estabilidad. Capacidad resolutiva. Abundancia. Poder.

Carta 2) Ocho de espadas: Bloqueos. Estancamiento. Pensamientos negativos. No ver el camino a seguir.

Carta 3,) La muerte: Fin de un ciclo y comienzo de otro. Grandes transformaciones y cambios radicales. Duelo. Fluir.

Mensaje final:

Las cartas hablan de una persona que está atravesando un gran bloqueo que la conduce a un estancamiento, a una marcada inacción. Esta persona piensa que no hay nada que pueda hacer con respecto a una determinada situación que está o ha estado viviendo y que la deja sin poder ver por donde seguir, congelada en un conflicto que no le permite avanzar. Tal vez está atravesando un duelo, una pérdida que la paraliza porque piensa que algo muy valioso para él o ella ha muerto, ha llegado a un final y eso, según esta persona es irreversible. Sin embargo, el tarot dice: 'será un final si continúas sin hacer nada. Si sigues sin moverte'. Si se observa la carta del 8 de espadas, la figura tiene los pies libres, aunque con dificultad podría caminar, tantear el terreno y dar pequeños pasos, lo que significa que en realidad el mayor bloqueo proviene del interior de este alguien. Por otro lado, la carta de la muerte se refiere a una gran transformación que la persona debe hacer, para que sea lo que sea, que haya ocurrido, se pueda volver a empezar. Los cambios que se necesitan son grandes e importantes, probablemente impliquen dejar cosas o personas que no suman atrás, modificar hábitos y comportamientos, cambiar una forma de ver y proceder en la vida, salir de la obstinación, de la rigidez y dejarse fluir. Para volver a empezar se necesita justamente lo contrario al estancamiento y la inacción, hay que empoderarse como un emperador. Si algo caracteriza al emperador es su practicidad y su capacidad resolutiva para tomar decisiones y acciones. El emperador lleva las riendas de su vida, no cede su poder. Cree en sí mismo y enfrenta los retos. De eso se trata. El tarot dice que en nuestro interior reside la fuerza y el poder de transformarnos y de transformar nuestra realidad para crecer y evolucionar como personas.