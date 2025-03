Tarot del colibrí para el 30 de marzo

Carta 1) Siete de espadas: hurto. Traición. Engaño. Mentiras.

Carta 2) Paje de copas: inicios. Emociones. Sentimientos. Pureza. Inocencia. Romanticismo

Carta 3) Paje de bastos: curiosidad. Energía. Inspiración. Creatividad. Fuego.

Mensaje final:

Alguien está buscando su propio niño interior y se pregunta dónde quedó esa capacidad que tienen los niños y que él mismo tuvo alguna vez, de expresar sin miedos, sin prejuicios, sin cálculos previos, abierta y sinceramente, sus emociones y sentimientos, esa capacidad de simplemente expresar de una manera pura, cristalina, sin segundas intenciones, el amor en todas sus formas y manifestaciones. Dónde quedó la inocencia? en qué momento perdió la energía y la curiosidad por las cosas simples de la vida que lo llenaban de entusiasmo y alegría? Cuando se transformó en alguien que mira la vida con frialdad, en alguien que desarrolla estrategias muy calculadas para salirse con la suya, sin importar mentir o traicionar con tal de obtener lo que quiere? Las cartas parecen decir que esta persona no puede evitar mirar para atrás y comparar quien era y quien es ahora, aunque da la impresión que en el fondo no siente culpa, ni arrepentimiento, el rostro de la figura de la carta número 7 expresa satisfacción por lo que hace y quien es, aunque sea consciente de que no es bueno su comportamiento, esto parece no importarle. Quien sabe que decidirá para su futuro...Vamos a pensar en positivo y creer que puede haber un nuevo comienzo donde esas cualidades tan valiosas que poseen los niños, de ternura, inocencia, de andar por la vida dejando fluir las emociones sin cubrirlas con máscaras y corazas puedan renacer en el corazón de esta persona. Que así sea!