¿Los gatos son cariñosos?

Los gatos tienen fama de ser animales bastante independientes y desapegados a las personas, pero ¿cuánto tiene de cierto esta afirmación? La verdad es que la gran mayoría de personas que han convivido con gatos a lo largo de su vida, niegan rotundamente que sus gatos no sean cariñosos o, al menos, saben que algunos gatos son más cariñosos que otros.

¿Los gatos quieren a sus dueños?

Cuando comparamos un perro con un gato, salta a la vista la abrumadora forma que tienen de demostrar afecto los canes en comparación a los felinos.

Parece como si los perros fueran incapaces de esconder su alegría al vernos: agitan la cola, brincan de un lado para el otro, nos lamen… Los gatos, en cambio, parecen animales más introvertidos, los cuales no hacen grandes fiestas al demostrarnos su cariño, pero eso no significa que no nos quieran o que los gatos no tengan sentimientos.

La principal diferencia que existe entre un perro y un gato es cómo estos han aprendido a relacionarse con nosotros a través de las épocas, pues los perros llevan domesticados más tiempo, se han alejado de sus antecesores, los lobos, para adaptarse a nosotros, volviéndose mucho más expresivos y ganándose el corazón de muchos.

En cambio, la forma de comportarse y expresarse los gatos es mucho más instintiva y no ha evolucionado tanto con el contacto humano. Eso no implica que los gatos no quieran a sus dueños, sino que su forma de expresarlo no ha evolucionado conjuntamente acorde a nosotros y, por ende, somos los humanos lo que nos hemos adaptado a ellos.

Para tu gato, eres su figura de referencia y apego, pues le proporcionas cuidados y protección, del mismo modo que lo hacía su madre. Por esta razón, los gatos que han sido criados desde pequeños con personas, suelen expresarse como cachorros para manifestar sus necesidades.

De aquí que surja la creencia que los gatos son animales egoístas, pero nada más lejos de la realidad, pues este hecho no hace más que reflejar lo mucho que tu gato confía en ti y lo importante que eres pare él.

¿Cómo expresan cariño los gatos?

Los gatos también tienen su propio modo de expresar sus emociones hacia nosotros, puede que algunas sean muestras de cariño realmente claras, mientras otras son un poco más sutiles. Entender a tu gato es clave para poder llevarte bien con él, así que veamos las múltiples formas de expresar cariño que tienen los gatos:

Ronroneos: sin duda, este es el principal medio que tienen los gatos para expresar que se sienten contentos y a gusto. Por esta razón, cuando estás con tu gato, es incapaz de no ronronear.

Se restriega contra ti: cuando un gato se frota contra una persona u objeto, ya sea con la cabeza, con el lateral del cuerpo, etc., está dejando su aroma. Esto lo hacen porque quieren asegurarse de dejarle claro a otros gatos cuál es su familia y territorio. Por lo tanto, que se restriegue contra ti u otros individuos, muestra vuestra pertinencia al grupo y aceptación.

Te lame: el acicalamiento mutuo forma parte del comportamiento habitual en gatos que pertenecen al mismo grupo. Es su forma de dejar su olor característico y de cuidarse entre ellos.

Te sigue a todas partes: es habitual que un gato que sienta un profundo apego por su tutor humano le siga constantemente por todas las habitaciones de la casa. En algunos casos, incluso, algunos propietarios comentan lo sorprendidos que se encuentran debido a que sus gatos les llaman cuando se encierran en el baño.

Te mira fijamente: que un gato mire fijamente a otro puede ser una agresión, pero en caso que tu gato te mire fija y plácidamente, es todo lo contrario, pues no se siente amenazado por ti y siente curiosidad por lo que haces. Además, puede que esté tratando de llamar tu atención.

Te viene a saludar cuando llegas a casa: no es extraño que tu gato venga a recibirte a casa cuando llegas, pues te echa de menos cuando no estás.

Te muestra la barriga: cuando tu gato te enseña su barriga generalmente es porque quiere que le hagas caso, pero además es un claro indicativo de que este confía en ti, pues la barriga es para él una zona muy vulnerable.

Duerme contigo y/o encima de ti: cuando un gato duerme profundamente con su dueño, lo hace debido a que a su lado se siente a gusto y seguro ante amenazas, pues al dormir está completamente desprotegido.

Te maúlla: cuando un gato quiere llamar la atención para conseguir algo de ti, generalmente recurre al maullido. Esto no solo lo hace debido a que quiere que le llenes el bol de comida, ya que podría querer que simplemente pases un rato con él, acariciándole o jugando, por ejemplo.

Te trae “regalos”: aunque puede que no sea la muestra de amor más agradable para los propietarios, sin duda la intención es lo que cuenta, ya que es habitual que los gatos traigan sus presas recién cazadas (insectos, ratones, pájaros…) a sus propietarios como ofrenda.

Por ambiente nos referimos a cómo ha sido la crianza del animal, es decir, su entorno y aprendizaje. Por esta razón, un gato que de cachorro ha sido correctamente socializado y ha mantenido contacto con las personas, será mucho más manso y cariñoso que uno que no ha crecido en un entorno familiar.

Del mismo modo, un gato que ha tenido malas experiencias pasadas o que sus propietarios no saben muy bien cómo relacionarse adecuadamente con él (por ejemplo, si son excesivamente afectuosos y no respetan su espacio individual), será más reacio al contacto y arisco en general.