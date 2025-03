Tarot del colibrí para el 7 de marzo

Carta 1) Nueve de oros: logros materiales. Abundancia. Armonía. Bienestar

Carta 2) Paje de espadas: inicios. Determinación. Energía. Metas claras.

Carta 3) El loco: comienzos. Aventurarse tras una meta, un sueño, un deseo. Entusiasmo. Pureza. Impulsividad.

Mensaje final:

Alguien aspira a tener un bienestar en la vida. Sueña lo que todos soñamos: ser feliz. Estar en paz, en armonía consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Tener ganancias materiales y poder disfrutar de ellas. Esta persona quiere que su trabajo y esfuerzo le permitan vivir bien y está apuntando la flecha hacia esa meta. Las cartas anuncian el comienzo de algo muy soñado y deseado, tal vez iniciar un emprendimiento, un estudio, conseguir un nuevo trabajo, un proyecto... si bien esta persona tiene bastante claridad mental acerca de lo que quiere y es muy inteligente, puede que sea alguien un tanto impulsivo, que se mueve con rapidez y solo tiene en la mira su sueño. Su entusiasmo y espíritu aventurero son envidiables, también la energía que pone para conseguir sus metas, no obstante, sería conveniente controlar un poco la impulsividad y estudiar más el terreno, examinar los pro y los contra de las decisiones que va a tomar para no llevarse sorpresas y no dar pasos en falso en el camino hacia su objetivo. Buenísimo ir tras los sueños y dejar el miedo atrás, pero hay que estar atento y evaluar un poco más las posibles consecuencias, es decir, tirarse a la pileta una vez que se ha visto que tiene agua. No se puede ir a ciegas tras una meta, con la mirada fija en ella y en nada más, es preciso ampliar esa mirada y darse tiempo para pensar antes de actuar. Ese es el consejo que las cartas traen hoy.