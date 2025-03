Tarot del colibrí para el 8 de marzo

Carta 1) Dos de espadas: decisión. Predominio racional.

Carta 2) La torre: final. Destrucción. Falta de bases sólidas. Nuevos comienzos.

Carta 3) Seis de espadas: abandonar un lugar, una situación, una posición. Moverse hacia algo que se piensa será mejor.

Mensaje final:

Alguien ha tomado o va a tomar una decisión muy racional. Esa decisión es lo que provoca una torre repentina. Todo se viene abajo, se destruye, llega a su final, es algo que no tenía buenas bases y por eso se cae. Puede tratarse de un trabajo, un proyecto, una relación de cualquier tipo, etc. La destrucción toma por sorpresa a los habitantes de la torre que no la esperaban, tal vez se negaban a ver que las cosas no iban bien y seguían construyendo castillos en el aire, empeñados en sostener lo insostenible. Cuando aparece la torre en el tarot, trae un doble mensaje, por un lado es como si dijera 'esto no da para más', por eso el final, y por el otro, 'ahora toca empezar de cero'. Por último, la carta del seis de espadas refuerza la idea de abandonar ese lugar que ha quedado en ruinas, hay que buscar un nuevo comienzo, otro horizonte para una nueva vida. Esta vez procurando construir con buenas bases.