Tarot del colibrí para el 10 de abril

Carta 1) Sota de oros: inicios. Oportunidades. Inspiración.

Carta 2) Seis de copas: nostalgia. Pasado. Extrañar. Ternura. Inocencia. Amor

Carta 3) Caballo de espadas: rapidez. Velocidad. Impulsividad. Energía. Determinación

Mensaje final:

Algo o alguien del pasado regresa para un nuevo inicio. La persona que regresa está sintiendo mucha nostalgia por lo que tenía en el pasado. Extraña ese tiempo lleno de inocencia y ternura y quiere volver, es alguien que viene a toda velocidad a buscar lo que una vez dejó atrás. Quiere tener una oportunidad de recuperar lo que tenía. Esa persona tiene la intención de plantar una semilla y cuidarla para que se convierta en una planta hermosa y fuerte. Tal vez en el pasado no le dio los cuidados suficientes y lo que debía crecer se debilitó. El tarot parece decir con el seis de copas, que lo que la persona no cuidó, fue un amor puro e inocente que ahora quiere reparar lo más rápido posible. Ojalá su intento sea válido si sus intenciones son sinceras. Puede que si logre su objetivo, o puede que no , porque el resultado final no dependerá sólo de ella, sino también de la decisión de la otra persona, que quizás ya no quiera darle otra oportunidad.