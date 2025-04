Tarot del colibrí para el 14 de abril

Carta 1) Reina de oros: poder. Abundancia. Confort. Generosidad

Carta 2) Cuatro de copas: depresión. Apatía. Tristeza. Dejar pasar una gran oportunidad.

Carta 3) Caballero de copas: amor. Sentimientos. Emociones.

Mensaje final:

Alguien se está mostrando muy indiferente, apático, incluso puede ser que exista un poco de depresión. Ese estado está llevando, o ha llevado a la persona a abandonar grandes oportunidades que la vida le está ofreciendo. Frente a este alguien hay oportunidades sentimentales que no parecen interesarle para nada, pero también hay un amor especial que el universo le ofrece casi como un regalo para ser feliz que tampoco se acepta ya que la actitud es de rechazo y de no hacer absolutamente nada para abrirse a recibir el amor y la abundancia que tiene delante de sus ojos. Dice el tarot que finalmente esta persona tomará la decisión de salir de la negatividad y ponerse en acción. Quizás tome la copa, se de cuenta de lo valioso de lo que está dejando de lado y empiece a demostrar sus emociones que son de amor hacia alguien o hacia algo. Por fin se da cuenta, abandona su terquedad y se pone en movimiento para demostrar su amor de una manera bastante madura, es como si ahora tuviera claro cuál es su meta y quisiera alcanzarla. Cabe recordar que el amor puede tenerse hacia distintas cosas, no necesariamente se está hablando de amor romántico entre dos personas, también se puede amar un trabajo, un estudio, incluso el dinero. Sea lo que sea el objeto de amor, la persona irá por él paso a paso, en un proceso con un ritmo propio.