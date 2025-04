Tarot del colibrí para el 15 de abril

Carta 1) Tres de oros: trabajo en equipo. Fuerza colectiva. Terceros en discordia.

Carta 2) La estrella: guía. Luz. Deseos que se cumplen. Esperanza. Optimismo

Carta 3) Dos de oros: desequilibrio. Dualidad. Dudas.

Mensaje final:

Alguien está con fuerzas renovadas, con optimismo y esperanza. Esta persona quiere construir algo con otros pensando en un objetivo compartido para un bien común. No obstante, las cartas dicen que para alcanzar ese objetivo de abundancia y prosperidad que tantas cosas buenas traerá a la vida de este alguien, pues tiene la carta de la estrella, que significa cumplimiento de deseos, la persona tendrá que salir de una dualidad, lo que implica elegir y decidir entre dos opciones para recobrar el equilibrio, dado que oscila entre dos opciones que le provocan inestabilidad y dudas permanentes. El tarot dice que no se pueden tener las dos opciones o tomar los dos caminos a la vez. Solo se puede ir por uno. Es una especie de encrucijada y para salir de ella y avanzar hay que soltar, dejar atrás una de las opciones, algo que aparentemente durante mucho tiempo está persona no ha podido hacer. El poder de decidir está en sus manos y siempre que elegimos algo, otra cosa queda atrás irremediablemente. Igualmente este alguien tiene que saber que por más que dilate la decisión en algún momento la tendrá que tomar. Sino lo hace la persona, la misma vida elegirá por ella porque no se puede sostener por mucho tiempo la duda, la confusión y el desequilibrio que no sólo afectan a quien los siente, sino a su entorno más cercano.