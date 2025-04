¿A los gatos les gustan las caricias?

Los antepasados de los felinos jamás se dejarían llevar por los momentos de intimidad que podrías pretender tener con tu gato.

Para los felinos las caricias les hacen vulnerables: están desprevenidos ante un posible ataque. Por eso solo un gato bien socializado podrá soportarlas y aprender a valorar estas carantoñas.

Cualquier gato necesita un periodo de adaptación razonable, que deberá realizarse no más tarde de las siete semanas de vida del animal.

Un gato de varios meses al que nunca se le haya acariciado pondrá reparos, un gato de un año que jamás probó las caricias es prácticamente imposible que pueda digerirlas. Por eso resulta tan difícil llegar a tocar a los gatos callejeros sin que respondan con un zarpazo.

Pero te preguntarás: no es cierto que los gatos no comprendan de forma instintiva el valor de una caricia y un momento de intimidad, si incluso son capaces de juntar su cabecita con la nuestra en ocasiones, y acariciarnos la cara usando la suya propia. La ciencia ha determinado que ese gesto de los gatos no es de cariño, sino de propiedad.

Cuando un gato acaricia su cabeza contra la tuya está transmitiendo las hormonas que produce con su glándula odorífera y así generando en ti un sello de propiedad.

Cada gato tiene reacciones diferentes ante las caricias. Algunos visiblemente disfrutan mucho de ellas e inmediatamente muestran señales de alegría y confort.

En cambio, otros pueden tolerarlas tranquilamente, pero es evidente que prefieren mantener cierta distancia.

Es primordial respetar los límites naturales que el gato manifiesta y no forzar la interacción si el animal no demuestra comodidad.

En qué partes prefieren los gatos recibir caricias

De acuerdo con información publicada en el sitio web Fundación Affinity, a los gatos les gusta que los acaricien en los siguientes lugares:

Lomo y base de la cola: Muchos gatos disfrutan de las caricias aquí, sin embargo no todas las mascotas felinas lo disfrutan por igual.

Cuello y cabeza: Los gatos disfrutan recibir caricias en estas partes de su cuerpo, debido a la concentración de glándulas odoríferas.

Pera y base de las orejas: Estas zonas sensibles son muy apreciadas por los felinos. Por eso las caricias deben ser muy suaves.

Por qué ronronean los gatos

El ronroneo se da asiduamente durante las caricias. Este comportamiento de los gatos indica relajación y bienestar. Los felinos pueden ronronear por muchas razones, por ejemplo manifestar alegría o tranquilidad, pero también ante situaciones de enfermedad o miedo.

Hacerle caricias a un gato también tiene beneficios para las personas: reduce el estrés y, por ende, mejora la salud cardíaca, de acuerdo a lo que plantea el sitio Animales Wiki.

La zonas a evitar, a la hora de acariciar un gato:

Cola y pancita: Estas son zonas que muchos gatos prefieren no sentir acariciadas.

También hay que estar atentos a las señales de disconformidad. Cuando un gato muestra signos como agitar la cola, orejas aplanadas, girar la cabeza lejos o morder, es porque no está disfrutando de las caricias y se debe respetar su espacio.