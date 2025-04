Tarot del colibrí para el 18 de abril

Carta 1) Diez de espadas: fin de un ciclo de mucho dolor y sufrimiento. Nuevos comienzos.

Carta 2) Siete de bastos: lucha. Conflictos. Competencia. Defenderse con fuerza y decisión.

Carta 3) La rueda de la fortuna: fin de un ciclo y comienzo de una nueva etapa. Cambios importantes. Nuevas oportunidades. Renovación.

Mensaje final:

Como dice un dicho: " no hay mal que dure cien años", la vida a veces nos sonríe y otras nos pega duro. Cuando estamos por el piso atravesados por el dolor pensamos que no vamos a poder salir nunca del sufrimiento. Sin embargo, no es así, todo pasa, cambia y se transforma y un buen día la persona se levanta, sana sus heridas y vuelve al ruedo de la vida a seguir en las luchas cotidianas para tener un lugar, el que le corresponde por derecho, y esta es una tarea constante para encontrar la autovalía y la fuerza necesaria, para no permitir que nada, ni nadie nos arrebate lo que es nuestro en cualquier ámbito de la vida y para ello es necesario aprender a poner límites sanos a los demás, es una cuestión de autoestima y respeto por uno mismo. El tarot muestra a una persona que después de haber sido dañada y quizás traicionada, ha aprendido a defenderse y defender su lugar. Las nuevas energías de esa persona se verán fortalecidas y acompañadas por el destino, que le anuncia grandes cambios y transformaciones. Esta persona comenzará un nuevo ciclo de vida radicalmente opuesto a lo que había vivido. Su suerte cambia, y si antes hubo pena y dolor, en esta nueva etapa habrá risas y felicidad. Muy buenas noticias para quien resuene con este mensaje!! Que así sea!