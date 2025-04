Tarot del colibrí para el 19 de abril

Carta 1) Ocho de oros: creatividad. Trabajo. Empeño. Voluntad. Perseverancia. Ganancias

Carta 2) Diez de bastos: cansancio. Agotamiento. Cargas muy pesadas. Responsabilidades

Carta 3) Tres de espadas: sufrimiento emocional. Heridas sentimentales. Traiciones.

Mensaje final:

Las cartas hablan hoy de una persona que está llegando a un agotamiento muy grande por cargar sobre sus hombros un peso que ya no soporta más, y que aparentemente tiene que ver con los sentimientos y las emociones, al menos eso indica la carta número 3, que muestra un corazón traspasado por el dolor de tener espadas clavadas en él. Evidentemente algo ha sucedido o está sucediendo en la vida de esta persona que le representa un peso excesivo y la lleva al borde de sus fuerzas. Para algunos, puede tratarse de que a pesar de todo el trabajo y el empeño que ha puesto en algo, por ejemplo, para sostener una relación afectiva, los resultados son muy negativos y nada de lo que ha hecho la persona ha sido valorado, por el contrario, sólo ha recibido traición y heridas en su corazón. Para otras personas, la situación puede ser inversa, es decir, la carga que ahora siente este alguien, tiene que ver con la responsabilidad de haber sido causante del daño que se hizo a quien no se lo merecía dado que esa otra persona dio lo mejor de sí misma para que las cosas funcionen, no obstante, sólo recibió dolor en el corazón. Sea como sea, por la ley de causa y efecto, si el tarot se refiere al segundo caso, en donde la carga tiene que ver con la culpa de haber lastimado a alguien bueno y valioso, es lo que toca pasar ahora. Todas las acciones tienen sus consecuencias y a toda causa le sigue un efecto y esto es algo que se tiene que saber y tener en cuenta antes de actuar.