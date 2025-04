Cómo hacer lactonesa casera: receta fácil y sin huevo

¿Querés preparar una mayonesa casera sin huevo? La lactonesa es la opción ideal: suave, cremosa y muy fácil de hacer. Perfecta para quienes buscan una alternativa más segura y liviana, esta receta usa leche en lugar de huevo y se prepara en apenas 5 minutos. ¡Aprendé cómo hacer lactonesa casera con pocos ingredientes y disfrutala en tus comidas!



Ingredientes

100 ml de leche entera (puede ser fría)

200 ml de aceite (de girasol o mezcla con oliva suave)

1 cucharada de jugo de limón o vinagre

Sal a gusto

Ajo (opcional, para hacer lactonesa al ajo)

Cómo hacer lactonesa paso a paso

Colocá la leche en un vaso de batidora. Es importante que el recipiente sea alto y estrecho.

Agregá el aceite sobre la leche.

Sumá el jugo de limón o vinagre y la sal. Si querés, podés agregar un diente de ajo picado para darle más sabor.

Introducí el mixer hasta el fondo del vaso. Empezá a batir sin mover el brazo batidor.

Cuando empiece a emulsionar, subí lentamente el mixer hasta que toda la mezcla esté integrada y tenga una textura cremosa.

¡Listo! Probá y ajustá sal o acidez si es necesario.

Consejos

No uses leche descremada, ya que no emulsiona igual. La leche entera o semidescremada funciona mejor.

Usá aceite a temperatura ambiente, ni muy frío ni caliente.

Si la lactonesa queda muy líquida, podés agregar un poco más de aceite mientras seguís batiendo hasta lograr la textura deseada.