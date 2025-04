Tarot del colibrí para el 22 de abril

Carta 1) Seis de oros: dar y recibir. Caridad. Buscar un equilibrio.

Carta 2) As de espadas: inicios. Claridad mental.



Carta 3) Tres de copas: festejos. Celebración. Amistad. Relaciones donde hay terceros.

Mensaje final:

Existe la intención de comenzar algo nuevo, o recomenzar con mucha claridad mental y determinación. Lo que se vaya a iniciar, sea un trabajo, una relación, un proyecto, etc. es algo muy pensado estratégicamente. La persona quiere que lo que vaya a suceder se sostenga en un equilibrio. Si se trata de un emprendimiento por ejemplo, tal vez la persona quiera que exista un equilibrio entre lo que se va a invertir y las ganancias, entre el debe y el haber, si lo que se inicia es una amistad o una relación de pareja, quiere que exista reciprocidad y equidad en el dar y el recibir. Es decir, el tarot habla que hay la intención de repartir con equidad. La última carta puede tener al menos dos lecturas, por un lado, puede indicar que eso que comienza será exitoso y se celebrará con los cercanos. Habrá mucha alegría compartida, lo que podría ser además el sueño de este alguien, quien puede desear una reunión para festejar. Por otro lado, puede que lo que la carta esté indicando sea, que la persona que ahora busca la equidad y tiene claridad de lo que quiere, en algún momento no la tuvo, y por ejemplo, en una relación de dos, permitió la interferencia de terceras personas, lo que es de suponer desequilibró la relación y se perdió la reciprocidad. Dicen las cartas que ya no hay dudas y que lo que se pretende es empezar de nuevo pero por el momento, salvo la clara intención a nivel pensamiento, no hay cartas que hagan pensar que la persona está tomando acciones concretas para retirar la tercera energía que está obstaculizando el fluir emocional y la expresión de sentimientos. Tal vez piensa dar un corte pero aún está presente esa tercera persona, por eso aparecen tres copas de amor.