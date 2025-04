Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20) La posición de los planetas Venus y Marte influirán negativamente tu estado de ánimo. El día no será adecuado para empezar un nuevo trabajo, tampoco una nueva conquista amorosa, en ambos casos te vas al fracaso. Sin embargo, una noticia grata por la tarde levantará tu ánimo. CIFRAS SOLARES: 55.332

TAURO (Abril 21-Mayo 20) Siempre imprudente para mostrar a los demás que nada te asusta, el resultado de esta forma de actuar no será bueno hoy en lo sentimental. Actualmente el mejor camino para conquistar al sexo opuesto es el método clásico: con invitaciones, discursos y flores. CIFRAS SOLARES: 10.330

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Como todo signo doble tenés dos apariencias: una de persona tranquila y la otra excéntrica. Para la fecha va a predominar el segundo tipo. Varias actuaciones insólitas sorprenderán a tu entorno, más en lo laboral y si no se controlan será fuente de malas sorpresas.. CIFRAS SOLARES: 5.009

CANCER (Junio 22-Julio 22) Una decisión firme y definitiva, que no quieres tomar, destroza tu vida amorosa; sabes muy bien de que se trata; lo lamentable es que a consecuencia dejes pasar otras oportunidades de ser feliz de nuevo. Tu salud mejora, pero sigue cuidándote de los resfríos. CIFRAS SOLARES: 31.558

LEO (Julio 23-Ago. 22) Se dice de las leoninas que son las más atrevidas en lo sexual; será el caso hoy. En cuanto a los hombres del signo, tu legendario poder sensual estará en descanso. Las satisfacciones hoy vendrán por el trabajo; hay mucho dinero que va a entrar de nuevos negocios. CIFRAS SOLARES: 54.776

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Buenas posibilidades de reacercamiento para los enamorados que recién se pelearon, los astros favorecen las reconciliaciones sentimentales. Entre los que están separados desde semanas o meses, no hay caso; no sirve esperar la vuelta del ser querido, buscas otra persona. CIFRAS SOLARES: 09-044

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Otra vez tu mal humor te dañará en tu trabajo; escucha los consejos de los que tienen más experiencia que tú. Acuérdate que con diplomacia todo se puede conseguir, que sea en el trabajo como en el amor. Día feliz para los funcionarios y empleados administrativos.CIFRAS SOLARES: 12.127

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) Algo no camina bien en tu vida sentimental y parece que no te das cuenta que la persona querida exige demasiado de ti, mucho más de los que te da. Tenés que reaccionar, no te dejes más explotar sentimentalmente. Suerte en los juegos como loterías, bingo.CIFRAS SOLARES:65.774

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Te gusta conversar, entonces usas esta facultad para calmar la persona que te ama, es la única cosa que podés hacer para reanudar la relación. Día adecuado para tomar iniciativas en tus actividades, conseguirás el apoyo de los superiores y los medios para realizarlas. CIFRAS SOLARES:27.733