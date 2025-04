Tarot del colibrí para el 24 de abril

Carta1) Siete de bastos: conflictos. Peleas. Autodefensa. Competencia.

Carta 2) El mundo: cierre de ciclo. Nuevos comienzos. Cambios. Viajes. Buena suerte.

Carta 3) Anciana de bastos: carisma. Líder. Guía. Inspiración. Acción



Mensaje final:

Alguien ha venido batallando duro por conservar su lugar, un lugar en el que ha puesto toda su capacidad, esfuerzo y dedicación. Puede tratarse de un puesto laboral, de su lugar en un grupo social, ya sea con amistades, o en la familia, etc. Hay varias personas que la envidian, envidian lo que está persona representa, su manera de ser y la posición que tiene en un determinado ámbito. La están atacando desde abajo, porque este alguien está por encima de ellos. El tarot dice que la persona que está siendo atacada sabe defenderse y está muy bien plantada en la vida. Se ha esforzado mucho para estar donde está y no permitirá que le quiten su lugar. Las cartas dicen que esta persona tiene las de ganar, de hecho la carta del mundo así lo confirma. Se cierra un ciclo y se abre otro de gran prosperidad y abundancia en todos los aspectos de la vida. Vienen cambios favorables, éxitos, viajes, alegrías. En unos años más está persona se habrá convertido en un/ una líder, en guía y maestro de otros para quienes será un ejemplo, una inspiración y un modelo de alguien que no tuvo miedo de sostener contra viento y marea sus ideales y de tomar acciones concretas para alcanzarlos.