Tarot del colibrí para el 3 de abril

Carta 1) As de oros: nuevos comienzos. Oportunidad valiosa. Abundancia.

Carta 2) Caballero de espadas: rapidez. Velocidad. Ímpetu. Razón.

Carta 3) Cinco de bastos: peleas. Conflictos. Disputas. Malos entendidos.

Mensaje final:

La vida siempre regala oportunidades. Aún cuando se haya atravesado momentos malos, más tarde o más temprano llega una oportunidad para salir de las situaciones conflictivas que ha tocado atravesar. Puede que haya habido problemas y discusiones con el entorno, los cuales han sido perjudiciales para todos los involucrados. Parece que esa etapa finaliza y hay una valiosa oportunidad de cambiar el estado de situación. Algo nuevo comienza en algún aspecto de la vida, tal vez en el trabajo, en una relación, en un estudio nuevo etc. El tarot dice que algo muy importante se iniciará, es un As de oros que trae abundancia para la vida de esta persona, no sólo económica, sino también en lo emocional, en lo afectivo, hasta en la salud. Esta gran oportunidad llega con la velocidad de un rayo, es decir, que ya está en camino, por lo que la persona debe prepararse para recibirla a la brevedad.