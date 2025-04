Tarot del colibrí para el 4 de abril

Carta 1) El sol: felicidad. Abundancia. Luz. Claridad. Éxito

Carta 2) Ocho de oros: trabajo. Esfuerzo. Creatividad.

Carta 3) Seis de copas: nostalgia. Extrañar. Pureza. Inocencia. Bondad. Amor

Mensaje final:

Alguien está trabajando duro, poniendo esfuerzo, recursos, inteligencia y creatividad para alcanzar grandes metas en su vida, metas que en última instancia se podrían sintetizar en una frase " ser feliz" y para ser feliz hay que hacer un trabajo permanente hacia dentro y hacia afuera. La felicidad no es algo que se compra en el supermercado, no es una cosa, es un ideal, una especie de utopía que nos impulsa a movernos hacia ella todos los días de nuestra vida. Hay que hacer cosas, generar acciones, tomar decisiones usando todas las herramientas que se tienen, como la inteligencia, la creatividad, la voluntad, la resilencia, la energía y la fuerza interior que todos poseemos, sin olvidarnos de lo más importante, del amor, de la bondad, del corazón que ponemos en cada cosa que hacemos. En este último punto el tarot nos recuerda la importancia de rescatar el niño interior, ese ser puro e inocente que alguna vez fuimos, porque en él guardamos la guía para no perdernos en la maraña de la vida, ahí habita la fuerza que nos sostiene y los aprendizajes que nos han hecho ser quienes somos en el presente. Las cartas dicen que para llegar al sol hay que trabajar, y fundamentalmente, no olvidarse nunca de donde venimos, no perder de vista las raíces que nos arraigan a la tierra y que no permiten que cualquier viento nos arrastre por caminos que no nos conducirán a la felicidad.