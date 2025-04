Los signos del zodíaco que se caracterizan por ser los más rencorosos

Perdonar no siempre es fácil, y hay personas que pueden guardar resentimientos por mucho tiempo. En el zodíaco, algunos signos destacan por su tendencia a no olvidar con facilidad las heridas del pasado. A continuación, presentamos tres signos que se caracterizan por ser los más rencorosos.

Escorpio

Escorpio es conocido por su intensidad emocional, y cuando alguien lo traiciona o hiere, no lo olvida. Puede parecer que ha dejado el tema atrás, pero en su interior guarda cada detalle. Los escorpianos no perdonan fácilmente, y el rencor puede durar años si no encuentran una verdadera reparación.

Cáncer

Aunque Cáncer es muy sensible y afectuoso, también puede aferrarse al dolor emocional por largo tiempo. Cuando alguien les hace daño, los cancerianos lo recuerdan con profundidad, y les cuesta volver a confiar. El apego emocional hace que el rencor se mezcle con tristeza, dificultando el perdón.

Capricornio

Capricornio no suele reaccionar de forma impulsiva, pero cuando se siente traicionado, su rencor se expresa a través del distanciamiento y el corte definitivo. Los capricornianos no buscan venganza, pero tampoco suelen dar segundas oportunidades con facilidad. Para ellos, una falta de respeto deja una marca difícil de borrar.