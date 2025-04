Tarot del colibrí para el 6 de abril

Carta 1) Reina de oros: abundancia. Estabilidad económica. Tranquilidad.

Carta 2) Cuatro de copas: apatía. Aburrimiento. Estancamiento. Indiferencia. Depresión

Carta 3) La torre: destrucción. Final. Repentino. Tener que empezar de cero.

Mensaje final:

Las cartas hablan de una persona que está apática, aburrida, indiferente, e incluso, puede que esté algo deprimida y aunque la vida le presenta oportunidades afectivas, entre las cuales destaca una que es la gran oportunidad de ser feliz, esta persona no muestra el mínimo interés en ella, no toma la copa que le ofrece el cielo, ni siquiera la mira, en definitiva, no hace nada, no mueve ni un dedo, ni para tomar el amor que se le ofrece, ni para aprovechar de una situación económica estable. Claramente es alguien muy terco que en este momento no va a tomar ninguna acción para salir del estancamiento en que se encuentra, o tal vez, necesite de ayuda profesional porque solo no puede, como se dijo antes, quizás esta persona esté en depresión y necesita una ayuda especializada. Lamentablemente, si persiste en mantenerse en ese estado lo que viene es una torre, que significa un derrumbe total de su vida. La torre marca el final de alguna situación de manera irreversible. Pero como en todas las cosas, cuando algo se destruye se abre la posibilidad de volver a empezar una nueva construcción desde cero, una construcción más sólida y con mejores bases. Tal vez fue necesaria la torre, fue necesario un gran sacudón, para que este alguien despierte de su inacción, se de cuenta que tiene que hacer algo, y encuentre una nueva motivación para su vida. Ojalá así sea.