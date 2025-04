Consultá todo lo que tienen deparado para vos los signos del horóscopo en este día para mejorar tu vida.

ARIES (Marzo 21-Abril 20) Según el entorno astral del momento, tus sospechas serían justificadas respecto a la fidelidad de la persona que te gustaría conquistar. Para las solteras, un encuentro sentimental por la tardecita les va a impresionar; cálmense, resultará ser una aventurita sin mañana, no más. CIFRAS SOLARES: 22.545

Noticias Relacionadas Los signos del zodíaco que se caracterizan por ser los más impacientes

TAURO (Abril 21-Mayo 20) El día no será seguro, cierra bien tus puertas al salir porque hay ladrones que preparan una visita por tu hogar. Te gusta la espontaneidad, la sencillez, la sinceridad, en lo sentimental; entonces estudia bien la persona que quieres conquistarte, parece que no te corresponde. CIFRAS SOLARES: 43.654

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21) Tu pareja no aguanta más tus ausencias, le hace falta tus cariños; aprovechan el entorno astral favorable de hoy para de nuevo acercarte. Antes de firmar cualquier documento o contrato, toma consejos con un profesional, los astros indican que podría ser una trampa. CIFRAS SOLARES: 55.766

CANCER (Junio 22-Julio 22) Tu facilidad para hablar y convencer a los demás te permitirá desarrollar tus negocios actuales y beneficiar de un apoyo inesperado. Si todavía no tenés pareja, tu vida sentimental está pasando por un periodo astral propicio, aprovechas para encontrar nuevas personas. CIFRAS SOLARES: 48.890

LEO (Julio 23-Ago. 22) Tu legendario orgullo te hace daño y enemigos en numerosos emprendimientos, profesionales como sentimentales. Llega el tiempo de aprender la diplomacia sino seguirá sufriendo los rechazos. Tu falta de disciplina en tu forma de comer te llevará a la obesidad si no te cuidas. CIFRAS SOLARES: 35.795

VIRGO (Ago. 23-Set. 22) Una discusión con tu pareja sería inoportuna hoy, los astros indican que no es un buen día para las charlas animadas. Una visita en tu casa de una amiga te pondrá feliz, ella te traerá noticias buenas de alguien que perdiste de vista. Satisfacciones con los hijos para los padres. CIFRAS SOLARES: 71.548

LIBRA (Set 23-Oct. 22) Una nueva posibilidad de trabajo podría cambiar tu vida. Es seguro que modificaría tu rutina actual, pero así podrás progresar y ganar más dinero. Próximamente, una persona de tu entorno te necesitará para superar una crisis sentimental imprevista. CIFRAS SOLARES: 36.675

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21) La belleza no es todo en la vida, estarás más feliz con una persona afectuosa y cariñosa que con una lindísima que atrae todos los vistazos. Tu trabajo anda bien, sin embargo, podés mejorar tus ingresos gracias a una actividad extra que te ofrecerán amigos. CIFRAS SOLARES: 45.098

SAGITARIO (Nov. 22-Dic. 21) Una decepción sentimental no significa que tu vida se termina; recupérate, hay tantas otras personas que gustarían acercarse a ti que no te quedarás en el celibato por mucho tiempo. Este disgusto amoroso afecta tus nervios, vete de paseo por el campo para calmarte. CIFRAS SOLARES: 34.778

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20) Tu corazón balancea entre dos amores, no es la primera vez que no sabes lo que te conviene. Necesitas una persona con carácter fuerte porque a veces te falta determinación, entonces parece que todavía no encontraste a esta persona. Suerte en los juegos. CIFRAS SOLARES:17.118

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19) Por su posición negativa el planeta Venus va a perturbar tus relaciones sentimentales a lo largo del día; espera otro día para tomar una decisión que hoy pondría en peligro la relación. Una invitación de último momento te permitirá conocer una persona interesante. CIFRAS SOLARES: 57.767

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20) En este día será productivo para los que se dedican a tareas administrativas. Para los trabajadores del volante será más difícil, hay riesgos de discusiones con clientes insatisfechos. Tus dolores de cabeza podrían tener como origen tu mala alimentación..CIFRAS SOLARES: 42.119