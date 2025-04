Los signos del zodíaco que se caracterizan por cortar vínculos con frialdad

Hay personas que, ante una decepción o simplemente al sentir que ya no hay conexión, pueden cerrar un vínculo sin mirar atrás. En el zodíaco, algunos signos se destacan por su capacidad para alejarse de relaciones que ya no les sirven, a veces con una frialdad que sorprende. A continuación, presentamos tres signos que suelen cortar lazos de forma directa y sin rodeos.

Acuario

Acuario prioriza su libertad emocional. Si siente que una relación limita su independencia o ya no le aporta crecimiento, se aleja sin dramatismo. Aunque puede haber cariño, no suele dejarse llevar por el apego, lo que le permite cerrar capítulos con claridad.

Capricornio

Capricornio es práctico incluso en cuestiones del corazón. Cuando algo ya no funciona o no encaja en sus planes de vida, no duda en terminarlo. No se deja llevar por la nostalgia, y prefiere cortar por lo sano antes que alimentar vínculos sin futuro.

Virgo

Virgo analiza constantemente sus relaciones. Si detecta que algo no está bien o que el vínculo es más perjudicial que positivo, puede tomar distancia de manera definitiva. Su actitud puede parecer fría, pero responde a una decisión muy meditada y racional.