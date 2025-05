Tarot del colibrí para el 1 de mayo

Carta 1) Ocho de oros: trabajo. Voluntad. Esfuerzo.

Carta 2) Nueve de bastos: cansancio. Heridas. Sostenerse en pie a pesar de las batallas libradas.

Carta 3) Seis de espadas: dejar algo atrás para estar mejor. Soltar. Moverse hacia otra situación o lugar.



Mensaje final:

El tarot habla de una persona que ha trabajado mucho, ha hecho mucho esfuerzo para obtener algo que deseaba, quizás un bienestar material para ella y su familia. En este momento está prácticamente agotada, siente un gran cansancio, y aún así no se rinde, el cansancio no ha podido doblegar su empeño y su voluntad. Las cartas dicen que es hora de soltar las cargas, de dejar atrás tanto esfuerzo. Seguramente el trabajo le ha permitido mejorar su situación y tal vez sea el momento de que otros lo continúen, o de aflojar un poco las riendas y tomarse un descanso. La vida no es todo esfuerzo, también hay que poder disfrutar y desligarse aunque sea en parte de tantas responsabilidades. Las cartas dicen que está persona piensa en tomarse un merecido descanso y lo va a hacer, va a dejar atrás sus cargas para sentirse mejor y disfrutar de lo que con su esfuerzo ha conseguido.