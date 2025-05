Los 3 signos que nunca admiten que se equivocan

Hay signos que pueden tener razón… o creerse que la tienen todo el tiempo. Aunque estén equivocados, van a sostener su postura con seguridad, orgullo y (a veces) cero autocrítica. Discutir con ellos puede ser agotador, porque su ego está tan firme como su argumento. Estos son los tres signos del zodíaco que nunca admiten que se equivocan.

Leo

Leo no cede. Puede estar gritando una mentira con total convicción y, aun así, no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque reconocer un error sería, para él, mostrar debilidad. Tiene un ego fuerte y una necesidad constante de tener el control. Prefiere cambiar de tema antes que dar la razón.

Virgo

Virgo disimula su orgullo con lógica. Si lo contradecís, te va a pedir pruebas, detalles y una justificación sólida. Aun así, probablemente te diga que tu información está incompleta. Le cuesta mucho admitir un error porque cree que ya pensó todo mejor que nadie.

Escorpio

Escorpio es testarudo, pero en silencio. No te va a discutir a los gritos, pero si está convencido de algo, no hay argumento que lo haga cambiar. Aunque sepa que se equivocó, lo guarda para sí mismo. Para él, admitirlo es ceder poder… y eso no lo hace fácilmente.