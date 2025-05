Tarot del colibrí para el 12 de mayo

Carta 1) La torre: destrucción. Final inesperado. Empezar desde cero.

Carta 2) El ermitaño: soledad. Aislamiento. Introspección. Meditación. Reflexión

Carta 3) Ocho de bastos: acciones rápidas. Comunicación. Fuego y pasión.



Mensaje final:

Alguien ha sufrido una torre. Toda su realidad se ha venido abajo repentinamente. Hay un final marcado y la destrucción de algo que parecía sólido, pero que en realidad no lo era. Todo lo que se había construido llega a su final y habrá que empezar de cero. Lógicamente la persona queda sumida en desequilibrio y confusión al principio, pero dice el tarot que este alguien está actuando con cautela y sabiduría. Se tomará su tiempo en soledad para reflexionar sobre lo que ha pasado. Esta persona está observando lo hechos acontecidos e intentando tener claridad sobre las causas de la destrucción. Por qué llegó ese final abrupto? Qué se hizo mal? Cuál es su grado de responsabilidad en lo que pasó? Ahora hay una búsqueda de respuestas desde su interior. Está persona se está tomando tiempo para tener claridad, la claridad que aún no tiene, por eso no tomará decisiones, ni hará nada por el momento. Dice el tarot que cuando halle las respuestas, recién tomará decisiones, actuará y se comunicará con quien o quienes deba hacerlo para empezar a reconstruir nuevamente lo que se ha roto en su vida. El ermitaño va despacio, actúa con lentitud, por lo que es de esperar que le ha llevado, o le llevará tiempo tomar acciones concretas a esta persona para volver a empezar.