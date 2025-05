Horóscopo Chino: Los tres signos codependientes y tóxicos en el amor

Cada signo del zodiaco chino, o signo animal, abarca rasgos de personalidad, tanto positivos como negativos. Los animales se repiten cada 12 años en este orden: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. A continuación te enumeramos al menos 3 signos del zodiaco que se caracterizan por ser los más tóxicos como pareja y a los que menos se les da terminar una relación.

Caballo

Aquellos que son del signo animal caballo en el horóscopo chino, corresponden a quienes nacieron en los años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Para todos los que pertenecen al Caballo la suerte en el amor estará de su lado pero tendrán que aplicarse para no caer en sus vicios más comunes, que son aquellos relacionados con el apego a su pareja en turno. Sabemos que a los caballo se les da poco ocultar sus celos y el interés hacia su personal especial, sin embargo, es momento de cambiar o de lo contrario saldrán huyendo de sus vidas.

Cerdo

Los nacidos bajo este signo del zodiaco chino corresponden a los años 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031. Podrán llegar a ser muy nobles y con aparentemente "buenas intenciones", no obstante, se les da muy bien el querer controlar las situaciones y tener todo lo emocional en orden, pero esto los puede llevar muy rápido a invadir el territorio personal del otro, en este caso, de la pareja. Situación que con frecuencia lleva a su persona especial a estar en el borde de los límites, Es por eso que en las relaciones de pareja no les irá tan bien, ya que todo dependerá que durante el enamoramiento no distorsionen lo que ocurre en su entorno ni que idealicen a sus prospectos de pareja.

Cabra

Corresponde a aquellas personas que nacieron en los años; 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027, para quienes este 2022 traerá diversos cambios de planes, sobre todo en lo que concierne a temas del amor y de relaciones de pareja. Por lo que pronto se darán cuenta que muchos de los objetivos, y expectativas, que se han formado no coincidirán con la realidad. Esto tiene mucho que ver con la manera en la que suelen llevar los temas de pareja adelante, ya que es común verlos generar apegos que en nada les ayudarán a disfrutar de su pareja, y mucho menos le demostrarán así un sano interés.