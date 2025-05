Elegí un espejo y descubrí cómo te estás viendo por dentro

El espejo no solo refleja tu imagen, también refleja el modo en que te interpretás. ¿Qué parte de vos querés ver hoy? ¿Qué parte evitás mirar? Observá los tres espejos, dejá que uno te elija, y después leé lo que dice sobre tu mundo interior.

Espejo 1: Ovalado, antiguo, con marco dorado

Vínculo con el pasado, fuerza de la experiencia, identidad arraigada

Este espejo habla de alguien que no olvida. Mirarte es también repasar quién fuiste, lo que atravesaste, lo que te marcó. Sos de los que construyen desde la memoria.

A veces eso puede volverse peso, pero también es tu tesoro. Estás en una etapa donde necesitás reconciliarte con partes viejas de vos mismo. Hay algo de tu historia que sigue hablándote… y que merece ser escuchado desde otro lugar.

Espejo 2: Rectangular, moderno, sin marco

Claridad, objetividad y búsqueda de lo que realmente es

Si elegiste este espejo, estás en un momento de sinceridad brutal. Querés ver con nitidez, sin adornos ni mentiras. Te importa la verdad, incluso si duele.

Estás aprendiendo a vivir sin filtros, a habitar tu presente tal como es. A veces eso puede sentirse crudo, pero también te permite crecer sin autoengaños. Este espejo dice: lo que ves no es todo lo que sos, pero es donde empieza el cambio.

Espejo 3: Roto, con grietas visibles

Transformación profunda, autoconocimiento crudo, reconstrucción personal

Este espejo no es trágico, es real. Habla de una persona que ha atravesado momentos duros, y que aún así elige seguir mirándose. Tus grietas no son debilidad: son caminos por donde entra la luz.

Estás en un momento donde ya no buscás perfección, sino verdad. Y eso te hace fuerte. Quizás estés reconstruyéndote o dejando atrás una versión de vos que ya no va más. Este espejo dice: no sos lo roto, sos lo que está renaciendo.